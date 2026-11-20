In einem neuen Entwurf für eine Abschlusserklärung, den die Konferenzleitung nachmittags veröffentlichte, wird der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle nicht mehr erwähnt, anders als im vorherigen Entwurf. Klimaschützer nannten dies einen «riesigen Rückschritt». UN-Klimachef Simon Stiell betonte dagegen, der Ausstieg aus fossilen Energien sei 2023 beschlossen worden - und dies gelte weiterhin. Am Freitag wird nun eine nochmals überarbeitete Version für die Abschlusserklärung erwartet./yyzz/DP/jha