Zu den Ergebnissen des Programms gehört etwa ein Prognose-Tool, das bei Hitzewellen den Andrang von Notfallpatienten in Spitälern vorhersagt, oder eine App, die für die Landwirtschaft klimabedingte Ertragsschwankungen einschätzt. Aber auch Grundlagen wie neue sozioökonomische Zukunftsszenarien bis 2100 wurden erarbeitet.