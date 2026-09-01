Da es bei vielen Massnahmen einige Jahre dauern werde, sie umzusetzen, müsse man entsprechend weit denken - an die nächsten 10, 20 oder gar 50 Jahre. Kurzfristig könnten etwa Klimaanlagen eine wichtige Hilfe sein für Menschen, die ihr Haus nicht verlassen können, in dem die Hitze aber unerträglich sei. Das gelte auch für Institutionen wie Seniorenheime, Schulen und Krankenhäuser. Gleichzeitig wisse man, dass sie mehr Energie verbrauchen.