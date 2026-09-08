Klingbeil: «Die Bagger rollen jetzt wieder in Deutschland»

Klingbeil sagte weiter: «Ich will eine Rentenreform. Ich will, dass wir unsere Rente so aufstellen, dass sie für alle Generationen künftig noch wertvoll ist. Dafür müssen wir in der Rente Veränderungen treffen.» Die Bundesregierung habe das bereits bei der Gesundheit getan, in der Pflege stehe es noch bevor. «Reformen müssen am Ende Verbesserung sein. Und wenn die Menschen das nur als Bedrohung wahrnehmen, dann verlieren wir in der Politik insgesamt.»