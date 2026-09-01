Dichtes Eisenbahnnetz

Die neue Chefin Hamplova kündigte an, die Bahn zu einem «gesunden, modernen und selbstbewussten Unternehmen» machen zu wollen. Tschechien verfügt über eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa. Es hat eine Streckenlänge von insgesamt rund 9.344 Kilometer. Neben der Staatsbahn mischen inzwischen auch immer mehr private Anbieter mit, darunter Firmen wie Arriva und Regiojet./hei/DP/stk