Die Zahl der Sozialhilfebeziehenden stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Wie schon in den vergangenen Jahren wiesen Kinder und Jugendliche von allen Altersgruppen mit 4,8 Prozent die höchste Sozialhilfequote auf. Mit zunehmendem Alter nehme auch die Quote kontinuierlich ab, schrieb das BFS.