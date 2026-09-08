Zunehmende Desinformation befürchtet

Neben sinkender Qualität von Online-Inhalten befürchten 41 Prozent der Menschen in der Schweiz vor allem gezielte Manipulation - und 40 Prozent eine Verbreitung von Desinformation durch den «KI-Müll». Drei Viertel der Befragten gehen davon aus, dass diese Entwicklung in Zukunft weiter zunehmen wird.