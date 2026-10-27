Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich die höchste Wahlbeteiligung seit 1973 ab. Bereits um 13.00 Uhr MEZ lag sie demnach bei 44,9 Prozent. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als bei der letzten Wahl 2022. Vor Wahllokalen in Tel Aviv, aber auch in arabisch geprägten Städten in Israel bildeten sich laut Augenzeugen lange Schlangen. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.