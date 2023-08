Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse wird dank guter Geschäfte in beiden Segmenten etwas optimistischer für das Geschäftsjahr. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen nun einen Wert zwischen 7,5 und 7,8 Milliarden Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Zuvor standen 7,3 bis 7,7 Milliarden auf dem Zettel. Im abgelaufenen zweiten Quartal steigerte Knorr-Bremse die Erlöse um rund 16 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um gut 29 Prozent auf 209 Millionen Euro. Beide Kennziffern übertrafen die Erwartungen der Analysten. Für das erste Halbjahr zog das Periodenergebnis auf 261 Millionen Euro an, nach fast 238 Millionen ein Jahr zuvor./jcf/jha/

10.08.2023 07:36