Finanzieren will die Koalition das durch Gelder, die bei der Förderung der erneuerbaren Energien voraussichtlich nicht abgerufen werden. Denn je höher der Strompreis, desto weniger muss der Staat für all diejenigen zuschiessen, die Strom aus Solar- und Windenergie erzeugen. «Die Bundesregierung spekuliert auf hohe Börsenstrompreise, um mit Einsparungen bei der EEG-Finanzierung die Stromsteuersenkung zu bezahlen», sagte die Grünen-Haushaltspolitikerin Katrin Uhlig. «Damit macht sie das Problem zur Voraussetzung für seine Lösung.» Die Steuersenkung müsse dauerhaft und verlässlich finanziert werden./tam/DP/mis