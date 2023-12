Was die Entwicklung des Swiss Performance Index (SPI) anbelangt, sind die kurzfristigen Aussichten laut den Einschätzungen verhalten. Der Consensus-Wert des SPI für in drei Monaten beträgt 14'650 Punkte und entspricht ungefähr dem aktuellen Indexstand (14'635). Für in 12 Monaten wird mit 15'330 Punkten gerechnet, was zwar leicht tiefer ist als in der Septemberumfrage, aber im Vergleich zum aktuellen Wert einem Anstieg um 4,7 Prozent entspricht.