Anders sieht es mit den Fernmärkten aus: Sie bleiben wegen der politischen Situation mit Kriegen und hohem Ölpreis wohl gedämpft. Erwartet werden in der Prognose rund 3,6 Millionen Logiernächte, was 1,7 Prozent weniger wären. Die Nachfrage aus Asien und den Golfstaaten dürfte wegen der hohen Flugpreise unter dem Vorkriegsniveau bleiben, so das KOF Institut.