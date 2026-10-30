Fast-Rekordsommer zeichnet sich ab

Die gute Wintersaison würde damit auf eine starke Sommersaison 2026 folgen. Dass diese ein Erfolg wird, lässt sich schon ziemlich klar sagen, geht sie doch am (morgigen) Samstag zu Ende. Zwar sind die Oktoberzahlen noch nicht bekannt, das KOF Institut wagt aber auf Basis der fünf Monate Mai bis September bereits eine Prognose. Die Experten gehen von rund 25,0 Millionen Logiernächten aus, was leicht unter dem Rekordsommer 2025 (-0,5 Prozent) läge.