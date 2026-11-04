Dagegen blicken Firmen im Detailhandel und bei den übrigen Dienstleistungen unverändert in die Zukunft. Auch die Finanz- und Versicherungsdienstleister zeigten sich stabil. Eine Eintrübung gab es derweil im Projektierungsbereich. «Insgesamt ist die Aufwärtstendenz in der Schweizer Wirtschaft derzeit weiterhin intakt», schlussfolgern die KOF-Forscher.