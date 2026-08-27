Für gezielte Tötungen und Drogenhandel verantwortlich

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um Luis Saúl Pérez Nieto alias «Páez» oder «Nairobi». Er soll Erpressungen, internationalen Waffenhandel, gezielte Tötungen und Drogenhandel auf wichtigen Routen in Süd- und Mittelamerika koordiniert haben. Wegen dieser Delikte werde er auch von US-Behörden gesucht, schrieb De la Espriella. Der Präsident bezeichnete Pérez Nieto zudem als Vertrauten von Niño Guerrero, dem früheren Anführer des Tren de Aragua, der im Juni bei einem US-Militärangriff getötet wurde.