Auch die Belegschaft in den Schweizer Werken bekommt die Schwächephase zu spüren: Seit dem Mai sind die Produktionsmitarbeitenden in Dierikon in Kurzarbeit. Zudem soll die Kurzarbeit ab dem 1. Juli auf den gesamten Standort und auf die Fabrik in Cham ausgeweitet werden. An diesen beiden Standorten beschäftigt die Gesellschaft laut dem Firmensprecher rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.