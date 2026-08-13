Zudem sollen die Kosteneinsparungen fortgesetzt werden. Durch die Restrukturierungsmassnahmen und entsprechende Einmalkosten wurde das Ergebnis nochmals belastet. Der nun konkrete Ausblick von Komax stiess auf recht positives Echo - insbesondere ohne die Einmalkosten und dank des erwarteten Umsatzanstiegs im zweiten Halbjahr. Die UBS merkt jedoch an, dass noch eine weitere Erholung beim Auftragseingang nötig sei, um die Erwartungen des Marktes für 2027 mit Blick auf die operative Entwicklung zu erreichen.