Die Konzernleitung wird per Anfang 2027 von fünf auf vier Mitglieder verkleinert, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Zu diesem Zeitpunkt übernimmt zudem, wie bereits angekündigt, Roger Albrecht den Chefposten. Bis dahin bleibt Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli interimistisch an der operativen Spitze.
Neu in die Konzernleitung rückt Reto Steiner auf. Er übernimmt das neue Segment Industrial & Transportation. Oliver Blauenstein, seit 2023 Mitglied der Gruppenleitung, leitet das neue Segment Automotive.
Jürgen Hohnhaus und Tobias Rölz scheiden derweil Ende 2026 aus der Konzernleitung aus. In der ersten Hälfte 2027 sollen sie die Umsetzung der neuen Organisation noch begleiten.
Mit dem Umbau richtet das Luzerner Unternehmen seine Struktur stärker an Märkten und Kundenbedürfnissen aus. Die Gruppe will damit ihre Stellung im Automarkt sichern und das Wachstum in anderen Märkten gezielter vorantreiben. Die neu definierten Segmente sollen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service übernehmen.
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(AWP)