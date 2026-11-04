Mit dem Umbau richtet das Luzerner Unternehmen seine Struktur stärker an Märkten und Kundenbedürfnissen aus. Die Gruppe will damit ihre Stellung im Automarkt sichern und das Wachstum in anderen Märkten gezielter vorantreiben. Die neu definierten Segmente sollen in ihren jeweiligen Märkten die durchgängige Verantwortung für Produktportfolio, Produktentwicklung, Beschaffung, Operations sowie Vertrieb und Service übernehmen.