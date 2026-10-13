«Unkontrollierte Knallerei» verbieten

Das Ziel des Begehrens sei der verstärkte Schutz von Mensch, Tier und Umwelt, machten die Urheberinnen und Urheber der Initiative geltend. Heim-, Nutz- und Wildtiere litten unter dem Lärm von Feuerwerk und gerieten häufig in Angst und Panik. Gleichzeitig verursache Feuerwerk erhebliche Mengen an Abfall und belaste die Natur. Ausserdem führe der private Umgang mit Feuerwerkskörpern immer wieder zu Bränden und Unfällen mit teils schweren Verletzungen.