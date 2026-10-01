Die Initiative fordere eine gerechte und einfache Lösung, hiess es an der Medienkonferenz in Bern. Anders als bei der bereits beschlossenen Individualbesteuerung sollen Ehepaare weiterhin eine gemeinsame Steuererklärung einreichen.
Der vorgeschlagene Verfassungsartikel sieht vor, dass Ehepaare bei der direkten Bundessteuer nicht mehr bezahlen als unverheiratete Paare in einer vergleichbaren wirtschaftlichen Lage. Das Steuersystem solle dabei keine bestimmten Lebensmodelle bevorzugen.
Für die Umsetzung erhielte das Parlament drei Jahre Zeit. Andernfalls müsste der Bundesrat eine Übergangslösung einführen. Dabei würde für Ehepaare der jeweils tiefere Steuerbetrag aus gemeinsamer und alternativer Berechnung gelten. Abgestimmt wird am 29. November.
(AWP)