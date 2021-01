Aktien Frankfurt: Dax in nervösem Umfeld wieder tiefer

In einem unruhigen Umfeld hat der Dax am Freitag seine Achterbahnfahrt fortgesetzt und nach seiner Vortages-Stabilisierung kräftig eingebüsst. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 1,36 Prozent tiefer auf 13 479,56 Punkten. Auf Wochensicht und für den endenden Januar liegt er aktuell im Minus. Der MDax der mittelgrossen Werte sank zuletzt um 0,67 Prozent auf 31 251,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,6 Prozent.