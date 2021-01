Aktien Frankfurt: Dax wieder deutlich tiefer - Kurskapriolen prägen das Bild

Die starken Kursschwankungen am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch fortgesetzt. Nach starken Einbussen zum Wochenstart und den ebenso kräftigen Gewinnen am Dienstag sackte der Dax nun wieder deutlich ab, er stand am Nachmittag mit 13 635,32 Punkten 1,70 Prozent tiefer. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte verlor 1,37 Prozent auf 31 128,91 Zähler. Ähnlich hoch fielen die Verluste von 1,6 Prozent für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 aus.