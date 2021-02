Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax mit weiterem Stabilisierungsversuch

Nach der schwachen Vorwoche hat der Dax am Montag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde um 1,2 Prozent auf 13 590 Punkte. In der Vorwoche hatte der Dax unter starken Schwankungen über drei Prozent verloren. Für das noch junge Jahr rutschte er damit wieder ins Minus.