Aktien Frankfurt Eröffnung: Talfahrt geht weiter - Nervosität steigt

Die jüngste Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im frühen Handel fortgesetzt. Hohe Verluste an den Überseebörsen gaben den Takt vor. Der Dax gab zuletzt um 1,45 Prozent auf 13 423,21 Punkte nach und rutschte unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Der MDax der mittelgrossen Werte sank um 1,71 Prozent auf 30 805,50 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 1,2 Prozent tiefer.