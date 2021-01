Aktien Frankfurt: Kräftige Kursgewinne nach schwachem Wochenauftakt

Trotz aller Pandemiesorgen haben sich die Dax-Anleger am Dienstag von dem schwachen Wochenbeginn nicht länger beeindrucken lassen. Der deutsche Leitindex fand schnell zurück in die Spur und gewann am Nachmittag 1,98 Prozent auf 13 913,55 Punkte. Der Vortagesverlust ist damit mehr als wettgemacht, die Hürde bei 14 000 Punkten plötzlich wieder in Sichtweite.