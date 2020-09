Aktien Schweiz: Anfangsgewinne etwas abgeflaut - Novartis stark

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstag zwei Stunden nach Handelsbeginn zwar weiter solide im Plus, hat das Tageshoch kurz nach der Eröffnung allerdings nicht halten können. Händler sprechen von etwas abbröckelnden Kursen mangels grösserer Anschlusskäufe. Ob der Index auch am Ende des Tages noch im Plus ist, müsse sich zeigen. Bereits am Vortag sei der Markt höher gestartet, um im Laufe des Tages dann ins Minus zu fallen.