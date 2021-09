Aktien Schweiz: Anhaltender Negativtrend drückt SMI unter 11'800 Punkte

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft zum Wochenstart nahtlos an die Verluste der letzten Wochen an. Investoren seien mit Blick auf die aktuelle Notenbank-Woche ohnehin schon nervös, heisst es am Markt. So steht die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda, bevor einen Tag später die SNB folgt. Bereits seit längerem wird an den Märkten die Reduzierung der Anleihekäufe durch Fed und EZB diskutiert, kommentieren Börsianer. Investoren erwarten denn auch vom Fed ein deutliches Signal für ein Zurückfahren der milliardenschweren Anleihenkäufe. Dazu gesellen sich aktuell Sorgen um die Entwicklung in China.