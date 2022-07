Aktien Schweiz: Auf Erholungskurs - Luxusgüteraktien schwach

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholung an und grenzt den bisherigen Wochenverlust leicht ein. Händler äussern sich allerdings etwas enttäuscht, dass die Gegenbewegung trotz der starken jüngsten Verluste nur zaghaft ausfalle. Denn die Vorgaben aus den USA sprächen für eine stärkere Erholung, heisst es am Markt. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. Zudem klangen die Zinssorgen wieder etwas ab. Denn mit Waller und Bullard hätten gleich zwei Fed-Banker das gesagt, was der Markt nach den überraschend starken Inflationsdaten hören wollte. Eine Rezession sei wegen des starken Arbeitsmarkts unwahrscheinlich und die Inflation müsse zwar bekämpft werden, aber nicht mit einer Anhebung des Leitzinses um 100 Basispunkte.