Aktien Schweiz: Aufwärtstrend verstärkt sich - Zyklische und Pharmatitel gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch nach einer festeren Eröffnung im Verlauf noch einen Zacken zu. Positive Vorgaben aus den USA, wo erfreuliche Wirtschaftszahlen für neue Kursrekorde gesorgt haben, lassen laut Händlern die Anleger nach Aktien greifen. Zudem liessen die höheren US-Aktien-Futures eine freundliche Eröffnung an der Wall Street erwarten. "Die Konjunkturoptimisten haben das Szepter übernommen", sagt ein Börsianer und verweist darauf, dass am Vortag die Einkaufsmanagerindizes in China, der Schweiz, in Europa und in den USA besser als erwartet ausgefallen waren.