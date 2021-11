Aktien Schweiz: Dank Schwergewichten im Aufwind - US-Jobdaten im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag mit dem Rückenwind der Marktschwergewichte den Aufwärtstrend fort. Damit steuert der Markt auf die fünfte Woche in Folge mit Gewinnen zu. Das Geschäft verläuft laut Händlern vor der am Nachmittag erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in ruhigen Bahnen.