Aktien Schweiz: Erholung geht weiter

Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine am Vortag eingeleitete Erholungsbewegung am Dienstag fort. Er kann damit die Kursgewinne im späten US-Handel am Vorabend fortführen. Positive Nachrichten kommen aus China, wo sich die Stimmung in der Industrie im März vom jüngsten Rekordeinbruch schnell wieder erholt hat.