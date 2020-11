Aktien Schweiz: Erholung gewinnt an Fahrt - US-Wahlen im Fokus

An der Schweizer Börse bleiben am Dienstag die Ampeln auf Grün gestellt. Die Kurse ziehen auf breiter Front an. Die Anleger stellten weitere Baissepositionen glatt, heisst es am Markt. Zudem hofften sie auf einen klaren Sieger bei den US-Präsidentenwahlen, was den Märkten endlich die Unsicherheit nehmen würde. Obwohl die Umfragen einen klaren Vorsprung für den Demokraten Joe Biden melden, dürfte das Rennen in den wahlentscheidenden Bundesstaaten aber eng werden. "Und sollte der Wahlausgang nicht von allen Beteiligten akzeptiert werden, könnte die Volatilität wieder mit voller Wucht zurückkehren", sagte ein Händler.