Aktien Schweiz: Erholung hält an - SMI baut Gewinne leicht aus

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag auf grün. Der Leitindex SMI hat die Gewinne im Verlauf des Donnerstagvormittags noch etwas ausgebaut und die Marke von 10'400 Punkten kurz vor 11 Uhr wieder überschritten. Die Erholung vom Vortag hält somit an; noch immer fehlen aber rund 100 Punkte zum Stand am Ende der letzten Woche.