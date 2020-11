Aktien Schweiz Eröffnung: Am kleinen Verfalltag gut gehalten

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag, dem kleinen Verfallstermin an der Eurex, im frühen Handel etwas freundlicher. Die Konsolidierung sei wohl abgeschlossen, sagt ein Händler. Nach den jüngsten Abgaben komme es bereits wieder zu scheuen Käufen. Die Anleger seien aber dennoch vorsichtig vor dem Wochenende, heisst es weiter am Markt. Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus nähmen weiter zu und trotz einer Reihe positiver Nachrichten werde es noch eine Zeit dauern, bis eine Impfung zur Verfügung stehe. Daher dürfte auch immer wieder die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie-Massnahmen auffrischen und damit auch die Finanzmärkte immer wieder ausbremsen.