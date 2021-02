Aktien Schweiz Eröffnung: Anleger gehen vor US-Arbeitsmarktbericht in Deckung

Der Schweizer Aktienmarkt ist zu Wochenschluss vor der Publikation wichtiger US-Daten mit etwas tieferen Notierungen in den Handel gestartet. Er kann damit den Vorgaben aus Übersee und Asien nicht folgen. Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Sie hoffen auf eine positive Überraschung wie bei den Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP am Mittwoch. Die Erwartungen sind hoch, entsprechend halte man sich davor in Zurückhaltung.