Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholung an. Händler sprechen von einer technischen Gegenbewegung nach den schwachen Vortagen. Positiv sei, dass sich die US-Aktien nach einer Aufholjagd im Schlussgeschäft von ihren Tiefstkursen noch hätten lösen können, heisst es am Markt. Zusätzliche Unterstützung erhoffen sich die Marktteilnehmer bei einzelnen Aktien noch vom kleinen Eurex-Verfall.