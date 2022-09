Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs - Novartis bremst

Die Schweizer Börse präsentiert sich nach dem erneuten Kursrutsch vom Vortag am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester. Händler hofften auf eine Erholung. Ähnlich wie in den USA wo sich nach einem schwachen Start die Aktien noch in die Gewinnzone retten konnten. Sie waren am Tag zuvor allerdings nach unerwartet hohen Inflationszahlen auch regelrecht eingebrochen und hatten viel grössere Einbussen verzeichnet als die europäischen Märkte.