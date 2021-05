Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Die Schweizer Börse tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft fester. Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den Vortagesverlusten. Manche Marktteilnehmer dürften die tieferen Kurse als günstige Kaufgelegenheit betrachten, heisst es. Doch wie stark die Gegenbewegung ausfällt, hängt auch davon ab, wie lange Anschlusskäufe anhalten. Denn die Inflationsangst, die am Vortag die Verkäufe in grösserem Stil ausgelöst habe, sei ja nicht ausgeräumt.