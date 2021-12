Aktien Schweiz Eröffnung: Auf Erholungskurs - US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Ob die frühen Gewinne gehalten oder gar noch ausgebaut werden könnten, dürfte von den Konjunkturdaten abhängen, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Dabei steht klar der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Sollte dieser zu positiv ausfallen, könnte dies die Zinserhöhungserwartungen am Markt weiter anheizen.

Der SMI notiert um 09.18 Uhr um 0,31 Prozent höher auf 12'215,06 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,43 Prozent zu auf 1973,98 und der breite um 0,26 Prozent auf 15'602,18 Zähler. 24 Gewinner im SLI stehen 4 Verlierern gegenüber, zwei (Schindler und Swisscom) sind unverändert.

An der Spitze der Verlierer stehen Vifor Pharma (-3,5%). Nach dem spekulativ bedingten Anstieg vom Vortag komme es nun zu Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. Am Donnerstag hatten Medienberichte über eine mögliche Übernahme durch den australischen Konzern CSL den Kurs um 21 Prozent steigen lassen. Nach Börsenschluss kommentierte Vifor die Gerüchte dann. Man führe regelmässig Gespräche mit anderen Marktteilnehmern und prüfe systematisch Optionen, die die eigene Marktposition stärken und/oder das Wachstum beschleunigen könnten, hiess es.

Höher gehandelt werden dagegen Swiss Life (+1,3% auf 534 Fr.). Der Lebensversicherer startet am Montag das jüngst angekündigte Aktienrückkaufprogramm über maximal eine Milliarde Franken. Zudem hat UBS das Kursziel auf 585 von 475 Franken erhöht.

Bei den Finanzwerten werden zudem die Banken CS (+1,5%) und UBS (+0,8%) höher bewertet. Der Vermögensverwalter Partners Group (+0,1%) kann einen kleinen Teil des Kursrückgangs vom Vortag (-5,7%) wettmachen.

Am breiten Markt fallen Meyer Burger um 7,2 Prozent. Der Solartechniker muss wegen vieler coronabedingter Ausfälle von Mitarbeitenden eine von zwei Produktionsstrassen in Sachsen vorübergehend schliessen. Dufry (-2,5%) verlieren deutlich nach einer Rückstufung durch Baader Helvea.

