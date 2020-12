Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend bleibt vor Jahresabschluss intakt

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit etwas festeren Kursen in die letzte Sitzung des Jahres gestartet und knüpft damit an die Entwicklung der vergangenen vier Börsentage an. Die Voraussetzungen für eine knapp positive Jahresperformance des SMI scheinen damit günstig, weist doch der Leitindex mittlerweile einen Vorsprung auf den Schlussstand von 2019 von über 80 Punkten auf und bewegt sich um die Marke von 10'700. Zu einer freundlichen Grundstimmung trägt die Nachricht bei, dass in Grossbritannien mit dem Produkt der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca ein zweiter Corona-Impfstoff noch vor dem Jahresende zugelassen wurde.