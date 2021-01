Aktien Schweiz Eröffnung: Aufwärtstrend setzt sich fort - CS im Fokus

Der Aufwärtstrend der vergangenen Tage hält zum Wochenschluss dank positiven Vorgaben aus dem Ausland an. Die Anleger hofften, dass der gewählte Präsident Joe Biden, nachdem die US-Demokraten nun auch die Senatshoheit gewonnen haben, seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen dürfte, leichter durchsetzen könne, heisst es am Markt.