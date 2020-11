Aktien Schweiz Eröffnung: Börse setzt Steigflug nach kurzem Unterbruch fort

In den vergangenen Tagen wurde mit dem Wahlausgang in den USA und dann mit dem Fortschritt bei einem Impfstoff gegen Corona das Positive reichlich in die Aktienkurse eingepreist. Allenfalls steht nun wieder eine etwas orientierungslosere Phase bei geringerer Volatilität an. Der entsprechende Index VSMI jedenfalls ist über die vergangenen Tage bereits wieder markant abgesunken. Die Credit Suisse weist in einem Kommentar zur aktuellen Lage darauf hin, dass der sehnlichst erwartete Impfstoff gegen Covid wohl erst im ersten Semester 2021 zum Tragen komme. Von daher bleibe die Corona-Thematik für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ein klares Risiko.

Der SMI steht um 09.15 Uhr 0,52 Prozent höher bei 10'414,81 Punkten. Der SLI, der die 30 wichtigsten Aktien umfasst, zieht um 0,38 Prozent auf 1'628,22 Punkte an und der umfassende SPI um 0,49 Prozent auf 12'924,19 Punkte.

Grösster Gewinner sind derzeit Alcon (+3,4%). Die Aktien der ehemaligen Novartis-Tochter knüpfen damit an die Kursgewinne der vorangegangenen Tage an. Der Augenheilkunde-Spezialist hat im dritten Quartal sowohl hinsichtlich des Umsatzes als auch beim Gewinn die Erwartungen klar übertroffen. Die im dritten Quartal beobachtete Belebung des Geschäfts kommt in Expertenkreisen gut an.

SGS (+0,9%) legen am Tag nach starken Halbjahreszahlen und der Ankündigung einer grösseren Akquisition erneut zu, allerdings etwas moderater als die gut 5 Prozent des Vortages. Im Anschluss an die Zahlen haben verschiedene Institute ihre Kursziele für die Aktien erhöht, so etwa JPMorgan, Barclays oder Royal Bank of Canada.

Deutlicher gesucht sind zudem Lonza (+1,5%), Richemont (+1,4%) oder Nestlé (+0,9%).

Logitech (-1,7%) befinden sich dagegen abgeschlagen am Ende der Tabelle. Der Titel wird von der schwachen Tendenz der Tech-Werte in den USA vom Vorabend belastet. Auch bei Logitech ist das Potential für Gewinnmitnahmen gross, denn die Aktie steht noch immer um über 50 Prozent über dem Stand von Ende 2019.

Im breiten Markt fallen Swiss Steel (+6,3%) nach Zahlen positiv auf.

