Aktien Schweiz Eröffnung: Dank gesuchten Novartis gehalten

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit höheren Kursen in die Sitzung gestartet, unmittelbar nach Eröffnung begannen die Kurse indes auf das Schlussniveau des Vortages abzubröckeln. Getragen wird der Gesamtmarkt auf Rekordniveau von den zu Handelsbeginn starken Novartis. Von Gewinnmitnahmen sieht man derzeit noch wenig. Im Vorfeld der EZB-Sitzung vom frühen Nachmittag und von Teuerungsdaten aus den USA dürfte der Handel aber von Zurückhaltung geprägt sein, danach könnte die Karten neu gemischt werden, wie es in Marktkreisen heisst.