Aktien Schweiz Eröffnung: Dank Impfstoff-Hoffnungen klar im Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit deutlichen Gewinnen eröffnet. Händler verweisen vor allem auf relativ gute Vorgaben aus den USA vom Freitagabend bzw. Hoffnungen auf neue Medikationen gegen das Coronavirus. US-Präsident Trump kündigte am Wochenende an, dass die amerikanische Zulassungsbehörde FDA eine Notfallgenehmigung für die Behandlung mit Blutplasma erteilt hat. Zudem will die US-Regierung das Zulassungsverfahren des Impfstoffkandidaten von AstraZeneca beschleunigen.