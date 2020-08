Aktien Schweiz Eröffnung: Defensive stützen SMI ab

Einmal mehr erweist sich die defensive Ausrichtung des Schweizer Aktienmarktes als Segen an schwierigen Tagen. Denn nach dem zuletzt guten Lauf sei einerseits die Bereitschaft für Gewinnmitnahmen klar gestiegen, heisst es im Handel. Gleichzeitig sorge das Tauziehen der beiden politischen Lager in den USA über ein weiteres Konjunkturpaket für eine erhöhte Unsicherheit. Zudem stehen bald virtuelle Handelsgespräche zwischen den USA und China an, die nach den zuletzt wieder gestiegenen Spannungen dann auch eine zentralere Rolle wieder spielen dürften.