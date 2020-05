Aktien Schweiz Eröffnung: Erholung setzt sich fort

Es scheine sich bisher aber ein eher ruhiger Start in die neue Woche abzuzeichnen, sagt ein Händler. Noch sind die Impulse dünn gesät. Erst im Laufe der Woche werden wichtigere Konjunkturzahlen aus dem Ausland erwartet. Donnerstag wird in der Schweiz und in Teilen Europas der Auffahrts-Feiertag begangen, dann bleibt in der Schweiz die Börse geschlossen, so dass sich mancher Marktteilnehmer bereits vorzeitig in ein verlängertes Wochenende verabschieden dürfte.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 1,35 Prozent auf 9'611,56 Zähler. Der die 30 wichtigsten Aktien umfassende SLI legt 1,66 Prozent zu auf 1'394,95 und der breite SPI 1,15 Prozent auf 11'988,42 Punkte. 28 der 30 SLI Titel ziehen an und zwei geben nach. Am Freitag hatte der Leitindex zwar um 0,37 Prozent zugelegt, dennoch ergab sich in der vergangenen Woche ein Minus von 1,9 Prozent.

Gesucht sind Gesundheitswerte wie Sonova (+3,3%). Mainfirst hat den Hörgerätehersteller auf "Buy" von "Hold" hochgestuft. Dahinter folgen Alcon (+3,2%) und Lonza (+1,9%).

Gefragt sind zudem Finanzwerte wie Credit Suisse (+3,8%), UBS (+2,3%), Swiss Re (+2,4%) und Aktien zyklischer Unternehmen wie ABB (+2,2%), Adecco (3,2%) und LafargeHolcim (+2,9%).

Die als defensiv geltenden Pharmatitel Novartis (+1,4%) sowie der Lebensmittelriese Nestlé (+0,7%) hinken etwas hinterher. Roche rutschen gar in die Minuszone ab.

Schwächer sind ausserdem die Aktien von Vifor (-2,0%). Sie werden ex-Dividende gehandelt. Zudem hat der Arzneimittelhersteller einen Forschungsrückschlag erlitten.

pre/ys

(AWP)