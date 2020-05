Aktien Schweiz Eröffnung: Erholungsversuch auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag im frühen Geschäft fester. Bei insgesamt geringen Ausschlägen notiert die grosse Mehrheit der Titel im Plus, womit sich eine Gegenbewegung im Anschluss an den schwachen Freitag ergibt. Die Investoren lassen sich weder von der angespannten geopolitischen Lage noch von den erwartet schwachen Daten zum Wirtschaftswachstum in Deutschland im ersten Quartal beeindrucken. Mangels Impulsen seitens der Unternehmen und auch wegen der in Grossbritannien und den USA am Montag feiertagsbedingt geschlossenen Börsen ist mit einem ruhigen Handelstag zu rechnen.