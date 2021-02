Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut klar fester

Die Auflösung von Positionen durch Hedgefonds scheint zudem weitgehend vorbei zu sein. Der Hype um den Kampf zwischen den vielen Kleininvestoren und den "bösen Hedgefonds" werde somit wohl bald enden, meinte ein Händler. Viele der Kleinanleger dürften sich nämlich bereits eine blutige Nase geholt haben. So verlor etwa die Gamestop-Aktie, die zuletzt massiv gestiegen war, am Dienstag 60 Prozent. Das dürfte die Euphorie für weitere Engagements wohl bei vielen Retail-Investoren dämpfen.

Der SMI gewinnt um 09.15 Uhr 0,63 Prozent auf 10'872,67 Punkte. Auf dem aktuellen Stand hat der SMI bis auf 60 Punkte die Verluste der letzten Woche (3,1% bzw. 340 Punkte) wieder wettgemacht. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,60 Prozent auf 1'782,90 und der breite SPI um 0,62 Prozent auf 13'559,92 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte stehen im Plus.

Wichtige Unternehmensnews sind bei den Blue Chips am Mittwochmorgen kaum vorhanden, entsprechend halten sich auch die Ausschläge in beide Richtungen in Grenzen. Gesucht sind vor allem Finanztitel wie UBS (+1,4%), Zurich (+1,2%), CS (+1,1%). Aber auch die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche (alle +07%) sind im vorderen Teil des Feldes zu finden.

Am Schluss der Tabelle sind Swatch (-0,9%), Clariant (-0,4%) und Adecco (-0,3%).

Im breiten Markt sind Rieter (+5,6% auf 105,40 Fr.) nach einer Hochstufung mit Kursziel 145 Franken deutlich gesucht. Conzzeta (+1,7%) und Energiedienst (+2,3%) profitieren von der Zahlenbekanntgabe.

(AWP)