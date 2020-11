Aktien Schweiz Eröffnung: Etwas leichter - defensive Werte bremsen

Zurückhaltung prägt das Geschehen am Montag an der Schweizer Börse. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind zwar positiv, aber die Anleger halten sich trotzdem zurück. Nach den starken Gewinnen der beiden Vorwochen sei eine vorsichtigere Gangart angezeigt, heisst es am Markt. Gebremst wird er Markt vor allem von schwächeren Kursen der defensiven Werte.