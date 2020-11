Aktien Schweiz Eröffnung: Fester nach Aufgabe der Blockadehaltung durch Trump

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Dienstag im frühen Geschäft etwas an. Nach sechs Tagen des orientierungslosen Seitwärtstrends geht es damit nach guten US-Vorgaben moderat aufwärts, zumindest für den Moment. Für leichten Rückenwind bei den Investoren sorgt für einmal Donald Trump. Seine Ankündigung, den Weg für den neu gewählten Präsidenten Joe Biden frei zu machen, sorgt in weiten Kreisen für Erleichterung. Der Amtsinhaber hatte die Behörden angewiesen, mit Biden zu kooperieren, wie er über Twitter mitteilte. Zuvor hatte die zuständige Behörde GSA Biden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit grünes Licht für die Kooperation der Trump-Regierung mit dem Team des Demokraten gegeben.